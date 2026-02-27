Luis Enrique
Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant HAC/PSG 

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG affronte Le Havre lors de la 24e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Après sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions obtenue contre l’AS Monaco mercredi (5-4 au cumulé), le PSG va retrouver les terrains demain soir avec un déplacement au Havre pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse. 

Beaucoup de sujets à évoquer

Ce vendredi, le coach du PSG sera très certainement interrogé sur le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui a eu lieu juste avant sa prise de parole et qui a offert Chelsea au Champion d’Europe, sur les barrages contre l’AS Monaco, sur l’état de santé d’Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz, sur le match contre Le Havre, la course au titre en Ligue 1.… Une prise de parole qui est à suivre ici à partir de 13 heures.

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas27 février 2026

