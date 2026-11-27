Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit le FC Lorient lors de la douzième journée de Ligue 1. Luis Enrique se présente en conférence de presse ce vendredi.

Après son match nul contre l’AS Roma mercredi soir (2-2), le PSG va retrouver le Parc des Princes demain soir avec la réception du FC Lorient pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

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De nombreux sujets à aborder

Ce vendredi devant les journalistes, le coach du PSG sera très certainement questionné sur la rencontre contre les Romains, les prestations de ses offensifs mercredi soir, le mercato et le possible remplacement des blessés de longue date, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le match contre Lorient pour retrouver la victoire et conserver la tête du championnat, les bonnes performances d’Illia Zabarnyi… Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.