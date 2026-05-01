Luis Enrique
Image : psg.fr

Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Lorient

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 mai 2026

Demain après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse. 

Après son match complètement fou contre le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4), le PSG retrouve le Parc des Princes demain après-midi avec la réception du FC Lorient dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Plusieurs membres du PSG nommés pour les Trophées UNFP
canalsupporters.com

Bayern, Lorient, gestion… De nombreux sujets à évoquer

Devant les journalistes, le coach du PSG reviendra très certainement sur cette demi-finale aller d’anthologie, évoquera le match retour, sa gestion de son effectif contre Lorient en fonction de la rencontre à l’Allianz Arena, la présence de nombreux titis à l’entraînement ce vendredi, la blessure d’Achraf Hakimi…. Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 mai 2026

Articles similaires

Luis Enrique

L’analyse à froid de Luis Enrique de la demie PSG / Bayern

1 mai 2026
Youth League

De très nombreux titis à l’entraînement du PSG ce vendredi

1 mai 2026
Vincent Kompany

Le Bayern pourrait compter sur des retours contre le PSG

1 mai 2026
PSG Joie

Les coachs de Ligue 1 bluffés par la demie PSG / Bayern

1 mai 2026
Bouton retour en haut de la page