Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Metz

12 décembre 2025

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Metz dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présente en conférence de presse. 

Après son match nul contre l’Athletic Club lors de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions mercredi (0-0), le PSG retrouve les terrains demain soir avec le déplacement à Metz lors de la seizième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match du PSG, Luis Enrique se présente en conférence de presse.

Luis Enrique devant les journalistes

Le coach du PSG reviendra très certainement sur la rencontre à Bilbao, avant de donner des nouvelles de ses joueurs, dont celle de Marquinhos, touché aux adducteurs contre les Espagnols, ou bien encore des derniers matches de 2025, de la Coupe Intercontinentale, du match contre Metz…. Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.

