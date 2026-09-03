Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Monaco

Demain (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit l’AS Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1. À la veille de ce choc, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Pour la première fois de la saison, le PSG va jouer sur la pelouse du Parc des Princes. Cela aurait dû être le cas contre Rennes lors de la première journée de Ligue 1, mais la pelouse de l’enceinte des Rouge & Bleu était impraticable. C’est donc lors de cette troisième journée du championnat que les Parisiens évolueront devant leurs supporters pour la première fois. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre du PSG, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

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De nombreux sujets à aborder

A partir de 13 heures, le coach du PSG évoquera très certainement la fin du mercato du PSG, le bilan de ce dernier, le choc contre les Monégasques, le début de saison poussif des Rouge & Bleu, la force mentale de son équipe, qui est revenu par deux fois de buts contre Rennes et Lille. Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.