Luis enrique

Live – la conférence de presse de Luis Enrique avant Monaco / PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 novembre 2025

Demain après-midi (17 heures, Ligue 1 +, beIN Sports 1), le PSG se déplace à Monaco dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse. 

Après son beau succès contre Tottenham en Ligue des champions mercredi soir (5-3), le PSG va retrouver les terrains demain après-midi avec le choc de la quatorzième journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco. Leader du championnat avec deux points d’avance sur Marseille et Lens, le club de la capitale voudra s’imposer sur la pelouse du Stade Louis II pour conserver sa place de leader face à un adversaire en difficulté ces dernières semaines avec trois défaites de suite en Ligue 1 (huitième du championnat).

PSG : Achraf Hakimi de retour au centre d’entraînement !
canalsupporters.com

Comme c’est de coutume avant chaque rencontre du PSG, Luis Enrique se présente en conférence de presse. Le coach espagnol évoquera très certainement le match contre Tottenham, la prestation XXL de Vitinha contre les Spurs, il donnera certainement des nouvelles de Nuno Mendes, sorti à la mi-temps mercredi. Luis Enrique sera aussi très certainement questionné sur Monaco, Paul Pogba qui a fait son retour sur les terrains la semaine dernière… Une conférence de presse à suivre ici, à partir de 13 heures.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas28 novembre 2025

Articles similaires

Luis Enrique

Enrique : « L’important c’est de marquer plein de buts, peu importe qui marque »

28 novembre 2025
PSG Poissy

Le point médical du PSG avant Monaco / PSG

28 novembre 2025
Molotov Article

Comment ne rater aucun match du PSG en Ligue 1 en toute circonstance

28 novembre 2025
PSG Handball

La saison galère en EHF Champions League se poursuit pour le PSG

28 novembre 2025
Bouton retour en haut de la page