Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Nice / PSG

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec le déplacement à Nice pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Leader du championnat avec un point d’avance sur Lens et un match en moins, le club de la capitale voudra surfer sur sa belle victoire sur la pelouse de Chelsea mardi soir en huitièmes de retour de la Ligue des champions (0-3) afin de conserver sa place de leader durant la trêve internationale. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

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Devant les journalistes, le coach du PSG reviendra très certainement sur la qualification du club de la capitale en quart de finale de la Ligue des champions, le quart de finale à venir contre Liverpool, la course au titre en Ligue 1, l’état de santé de son groupe, la très belle performance de Khvicha Kvaratskhelia, la blessure de Bradley Barcola et les conséquences de cette dernière sur ses choix dans son onze de départ, la trêve internationale, le calendrier infernal en avril… Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.