Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant OM / PSG

À la veille du Classique sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présente en conférence d’avant-match.

J-1 avant le premier Classique de la saison. En conclusion de la 5e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (dimanche à 20h45 sur Ligue 1+) avec pour ambition de poursuivre son sans-faute en championnat. Et à la veille de ce match, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présentera devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Un évènement à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.