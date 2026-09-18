Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Deux jours avant le Classico, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Après sa victoire contre Brest dimanche soir (0-1), le PSG va retrouver les terrains dimanche soir avec le déplacement à Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Avant la première trêve internationale de la saison, le club de la capitale va tenter de s’offrir sa deuxième victoire de l’exercice en championnat lors de ce premier Classico de la saison. Une fois n’est pas coutume, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse deux jours avant cette rencontre contre Marseille.

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Hakimi, Classico, Ballon d’Or…

Devant les journalistes, le coach du PSG évoquera très certainement le premier Classico de la saison, le début de saison difficile des Rouge & Bleu, la première victoire en Ligue 1 la semaine dernière contre Brest, l’état de santé d’Achraf Hakimi, la possible présence de l’international marocain dans le groupe pour le Classico, la course au Ballon d’Or… Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.