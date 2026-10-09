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Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant PSG / Le Mans

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum9 octobre 2026

À la veille du match face au Mans en Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, répondra aux questions des médias lors de la conférence de presse d’avant-match.

Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG retrouve (enfin) la compétition avec la réception du Mans, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu auront à coeur d’entamer leur marathon de matchs par une victoire face au promu. À la veille de cette rencontre au Parc des Princes, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour le technicien espagnol de faire le point sur son groupe. Un point presse à suivre ici à partir de 13h.

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum9 octobre 2026

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