Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant PSG / Le Mans

À la veille du match face au Mans en Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, répondra aux questions des médias lors de la conférence de presse d’avant-match.

Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG retrouve (enfin) la compétition avec la réception du Mans, dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu auront à coeur d’entamer leur marathon de matchs par une victoire face au promu. À la veille de cette rencontre au Parc des Princes, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour le technicien espagnol de faire le point sur son groupe. Un point presse à suivre ici à partir de 13h.