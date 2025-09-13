Luis Enrique
Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant PSG / Lens

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum13 septembre 2025

Ce dimanche (17h15 sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le RC Lens dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Et à la veille de ce match, Luis Enrique se présentera en conférence de presse à partir de 13h.

Après quinze jours de trêve internationale, le PSG retrouve (enfin) la compétition. Ce dimanche, à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, le club de la capitale retrouvera son public avec la réception du RC Lens (17h15 sur beIN SPORTS 1). Blessé à la clavicule, Luis Enrique sera bien présent devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Un évènement à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.

