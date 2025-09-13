Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant PSG / Lens

Ce dimanche (17h15 sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le RC Lens dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Et à la veille de ce match, Luis Enrique se présentera en conférence de presse à partir de 13h.

Après quinze jours de trêve internationale, le PSG retrouve (enfin) la compétition. Ce dimanche, à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, le club de la capitale retrouvera son public avec la réception du RC Lens (17h15 sur beIN SPORTS 1). Blessé à la clavicule, Luis Enrique sera bien présent devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Un évènement à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.