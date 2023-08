Samedi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360 – Canal+ Foot), le PSG reçoit Lorient dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse pour la première fois depuis sa présentation.

Et c’est reparti pour un retour ! Le PSG est de retour pour une nouvelle saison qui s’annonce palpitante mais aussi inédite. Nouveau coach, nouveaux joueurs, nouvelle politique sportive… Le Paris Saint-Germain new look va donc faire ses premiers pas en Ligue 1 avec pour objectif d’aller chercher une douzième couronne nationale. Ce vendredi, Luis Enrique sera devant les médias un peu plus d’un mois après sa présentation officielle en tant que coach du PSG.

Mbappé, Neymar, Lorient… Une conférence de presse qui s’annonce agitée !

Il n’y aura pas de round d’observation pour le nouvel entraîneur espagnol, dépendant d’une actualité très agitée au sein du club parisien. Entre l’interminable dossier Mbappé, les envies de départ de Marco Verratti et celles de Neymar Jr, les dernières rumeurs d’arrivées du mercato et son premier match à venir au Parc des Princes ce samedi, Luis Enrique sera attendu par les supporters mais aussi les observateurs. La conférence de presse est à suivre ici à partir de 13 heures.