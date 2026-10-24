Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant PSG / Lyon

Le PSG va retrouver la Ligue 1 lundi soir (20h30, Ligue 1 +) avec la réception de Lyon lors de la huitième journée. Deux jours avant ce choc, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Le PSG et Lyon devaient s’affronter dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Mais à la demande de la Préfecture de police, ce choc entre le leader et son dauphin a été déplacé à lundi soir. En effet, avec les manifestations prévues dans Paris ce samedi et la tenue d’un match de NFL au Stade de France dimanche après-midi, la Préfecture estimait ne pas pouvoir assurer correctement la sécurité autour du Parc des Princes. Deux jours avant ce choc, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

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Beaucoup de sujets à aborder

Devant les journalistes, le coach du PSG abordera certainement ce décalage du match, la très belle prestation contre le FC Barcelone, la cérémonie du Ballon d’Or, les solutions pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia, les blessures d’Ousmane Dembélé et Marquinhos, le match contre les Lyonnais… Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.