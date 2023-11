Ce vendredi (21h sur Prime Video), le PSG accueille l’AS Monaco dans le choc de la 13e journée de Ligue 1. Et à la veille de ce match, Luis Enrique répondra aux questions des médias à partir de 18 heures.

Le PSG aura deux grosse échéances dans les jours à venir. Au retour de cette trêve internationale de novembre, les Rouge & Bleu défient l’AS Monaco ce vendredi au Parc des Princes, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Un choc entre le leader et le troisième du championnat. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera en conférence de presse à l’horaire inhabituel de 18 heures. Un évènement à suivre ici en direct. Pour rappel, le club parisien sera privé de Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes pour cette rencontre.