Conférence De Presse Psg

Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant PSG / Nantes

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum21 avril 2026

Ce mercredi soir, le PSG accueille le FC Nantes pour le compte de son match en retard de la 26e journée de Ligue 1. À la veille de ce match, Luis Enrique se présente en conférence de presse à partir de 13h.

Le PSG retrouve déjà la Ligue 1. Trois jours après sa défaite face à l’Olympique Lyonnais (1-2), le club de la capitale accueille le FC Nantes ce mercredi soir (19h sur Ligue 1+) pour son match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre importante dans la course au titre afin de reprendre quatre points d’avance sur le RC Lens. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présente en conférence de presse d’avant-match. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.

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