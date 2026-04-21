Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant PSG / Nantes

Ce mercredi soir, le PSG accueille le FC Nantes pour le compte de son match en retard de la 26e journée de Ligue 1. À la veille de ce match, Luis Enrique se présente en conférence de presse à partir de 13h.

Le PSG retrouve déjà la Ligue 1. Trois jours après sa défaite face à l’Olympique Lyonnais (1-2), le club de la capitale accueille le FC Nantes ce mercredi soir (19h sur Ligue 1+) pour son match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre importante dans la course au titre afin de reprendre quatre points d’avance sur le RC Lens. À la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présente en conférence de presse d’avant-match. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.