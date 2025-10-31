Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant PSG / Nice

Demain après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit Nice dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Luis Enrique se présentera en conférence de presse à la veille de cette rencontre.

Après son match nul sur la pelouse de Lorient (1-1) mercredi soir, le PSG retrouve la Ligue 1 demain après-midi avec la réception – au Parc des Princes – de l’OGC Nice dans le cadre de la onzième journée. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

De nombreux sujets à aborder

L’entraîneur du PSG sera très certainement questionné sur la nouvelle absence longue durée de Désiré Doué. Il devrait également être questionné sur l’état physique de son groupe, de la rencontre contre Nice, de celle à venir contre le Bayern Munich en Ligue des champions, ou bien encore de la Ligue 1 serrée en ce début de saison. Une prise de parole qui est à suivre ici à partir de 13 heures.