Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant PSG-OL

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. À la veille de ce choc, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Olympique Lyonnais en clôture de la 30e journée. Les Parisiens voudront s’imposer devant leur public pour reprendre leur distance en tête du championnat. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre du club de la capitale, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse ce samedi après-midi.

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De nombreux sujets à traiter

Devant les journalistes, le coach du PSG reviendra très certainement sur la qualification des Rouge & Bleu en demi-finale de la Ligue des champions, évoquera son futur adversaire en Champions League, le Bayern Munich, le match de demain contre Lyon, la course au titre avec Lens toujours en embuscade, la possibilité de voir Fabian Ruiz faire son retour dans le groupe, donnera des nouvelles de Désiré Doué et Nuno Mendes, sortis sur blessure contre Liverpool, parlera de la cruelle défaite du PSG en Youth League… Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.