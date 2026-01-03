Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant PSG / PFC

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte le Paris FC en clôture de la 17e journée de Ligue 1. À la veille de ce premier derby parisien, Luis Enrique se présente en conférence de presse.

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du Paris FC dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1. Les Parisiens entament un marathon de sept rencontres en janvier avec notamment deux affrontements contre le PFC, le Trophée des champions contre Marseille, et les deux derniers matches de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Une prise de parole à suivre à partir de 13 heures

Ce samedi après-midi, Luis Enrique se présente en conférence de presse. Le coach du PSG évoquera très certainement l’état de santé de son groupe, les échéances qui arrivent, ses vœux pour l’année 2026, le Trophée des champions, la double confrontation contre le Paris FC… Une prise de parole à suivre ici.