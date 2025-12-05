Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Rennes

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit le Stade Rennais dans le cadre de la quinzième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Une semaine après sa défaite contre Monaco (1-0), le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Rennais pour le compte de la quinzième journée. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre des Rouge & Bleu, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Une prise de parole à suivre à partir de 13 heures

Le coach du PSG évoquera très certainement l’état de santé de son groupe, du futur retour sur les terrains de Désiré Doué, qui a repris l’entraînement collectif hier, de la rencontre de demain contre Rennes, de la défaite contre Monaco ou bien encore des derniers matches qui attendent le club de la capitale lors de cette fin d’année 2025. Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.