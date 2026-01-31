Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Strasbourg

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Strasbourg dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. À la veille de ce choc, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec le déplacement à Strasbourg dans le cadre de la vingtième journée. Les Parisiens voudront s’imposer en Alsace afin de récupérer la première place, récupérée par le RC Lens hier soir grâce à sa victoire contre Le Havre (1-0). Comme c’est de coutume avant chaque match des Rouge & Bleu, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

De nombreux sujets à traiter

Le coach du PSG évoquera très certainement le tirage des barrages de la Ligue des champions durant lequel le PSG a hérité de l’AS Monaco, la course au titre, le match nul contre Newcastle, ou bien encore l’état de santé de ses troupes, le calendrier à venir… Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.