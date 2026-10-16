Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant Strasbourg

Demain après-midi (17h15, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Strasbourg pour le compte de la septième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

Après sa belle victoire sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions mercredi soir (2-4), le PSG va retrouver les terrains demain après-midi avec le déplacement à Strasbourg pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match des Rouge & Bleu, Luis Enrique se présente en conférence de presse.

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Une conférence de presse plus tôt que d’habitude

Avant ce déplacement en Alsace, le coach du PSG évoquera très certainement cette rencontre contre Manchester City, la performance de Maghnes Akliouche à l’Etihad Stadium, le match contre Strasbourg, le choc contre le FC Barcelone mardi… Une prise de parole à suivre ici à partir de 12h30.