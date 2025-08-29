Luis Enrique
Live – La conférence de presse de Luis Enrique avant TFC / PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 août 2025

Demain soir (21h05, Ligue 1+), le PSG se déplace à Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. À la veille de ce match, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse. 

Malgré une préparation tronquée en raison de sa fin de saison tardive avec sa participation à la Coupe du monde des clubs, le PSG a remporté ses trois premiers matches de l’exercice 2025-2026. Demain soir, sur la pelouse du Stadium, le club de la capitale voudra réaliser la passe de quatre face à Toulouse avant de voir un grand nombre de ses joueurs rejoindre leurs sélections nationales respectives lors de la trêve internationale. Comme c’est de coutume avant chaque match, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse.

A voir aussi : Un groupe au complet à l’entraînement du PSG avant Toulouse

Un groupe au complet à l’entraînement du PSG avant Toulouse
Beaucoup de sujets chauds

Le coach du PSG sera très certainement questionné sur le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, de la forme de ses joueurs, de la fin du mercato qui approche, de son futur adversaire… Une prise de parole qui sera à suivre ici à partir de 13 heures.

