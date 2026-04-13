Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Achraf Hakimi

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG voudra terminer le travail et se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions contre Liverpool. À la veille de ce match, Luis Enrique et Achraf Hakimi vont se présenter en conférence de presse.

Mercredi dernier, le PSG a pris une option pour les demi-finales de la Ligue des champions en s’imposant sur la pelouse du Parc des Princes contre Liverpool après une très large domination (2-0). Demain soir, à Anfield, les Parisiens voudront terminer le travail et se qualifier pour le dernier carré de la Champions League, comme cela a été le cas lors des deux dernières saisons. Comme c’est de coutume avant chaque match de Ligue des champions, Luis Enrique va se présenter en conférence de presse accompagné de l’un de ses joueurs. Pour cette prise de parole d’avant-match, c’est Achraf Hakimi qui a été choisi.

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De nombreux sujets à aborder

Les deux hommes forts du PSG répondront aux questions des journalistes à partir de 17h45. Le coach parisien sera très certainement questionné sur la possibilité de voir Bradley Barcola, de retour dans le groupe parisien, moins d’un mois après sa blessure à la cheville contractée contre Chelsea, fouler la pelouse d’Anfield, du match de demain, de la domination de la manche aller… De son côté, le latéral droit du PSG évoquera aussi le match de demain et celui de la semaine dernière, son état de forme, sa saison… Des prises de parole à suivre ici.