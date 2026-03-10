Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Bradley Barcola à la veille de PSG / Chelsea

À la veille du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Chelsea, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, et l’attaquant Bradley Barcola se présenteront en conférence de presse d’avant-match.

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG et Chelsea s’affronteront au Parc des Princes dans ce huitième de finale aller de la Ligue des champions. Avant sa confrontation retour à Londres le 17 mars prochain, les champions d’Europe en titre auront à coeur de prendre une option sur la qualification devant leur public. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse d’avant-match. Il sera accompagné de Bradley Barcola. Un point presse à suivre ici, et via le lien ci-dessous, à partir de 13 heures.