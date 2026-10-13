Luis Enrique
Image : psg.fr

Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Dembélé à 17h45

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum13 octobre 2026

À la veille d’affronter Manchester City en Ligue des champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, et l’attaquant Ousmane Dembélé se présentent en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant l’affiche entre Manchester City et le PSG en Ligue des champions. Leader du classement général après son large succès face au Slovan Bratislava (6-1), le club parisien se déplace en Angleterre pour affronter le leader de Premier League. Une première grande affiche pour les hommes de Luis Enrique dans ce début de saison. À la veille de ce choc, l’entraîneur parisien et Ousmane Dembélé se présenteront en conférence de presse d’avant-match. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 17h45.

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