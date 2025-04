Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Dembélé

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG devra terminer le travail sur la pelouse d’Aston Villa en quarts de finale retour de Ligue des champions. Et ce lundi, Luis Enrique et Ousmane Dembélé se présentent devant la presse.

J-1 avant le quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa. Victorieux 3-1 au Parc des Princes la semaine dernière, le club de la capitale a pris une belle option pour les demi-finales de la compétition. Mais, les Parisiens devront désormais finir le travail à Villa Park ce mardi (21h sur Canal Plus Foot). Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet avec notamment le retour de Marquinhos, qui a purgé son match de suspension. Et ce lundi, le coach parisien ainsi qu’Ousmane Dembélé se présenteront en conférence de presse d’avant-match. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 17h30.