Luis Enrique
Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Désiré Doué

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas24 février 2026

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique et Désiré Doué se présentent en conférence de presse. 

Après avoir renversé l’AS Monaco lors du barrage aller de la Ligue des champions (2-3), le PSG reçoit – au Parc des Princes – les Monégasques pour la manche retour et valider son billet pour les huitièmes de finale. Comme c’est de coutume avant chaque match de Ligue des champions des Rouge & Bleu, Luis Enrique et un joueur se présentent devant la presse à la veille de la rencontre. Ce mardi, c’est Désiré Doué qui accompagne son entraîneur. 

Les deux hommes du PSG évoqueront certainement la manche aller, cette rencontre au Parc des Princes, les forces en présence au sein de l’effectif. Des prises de parole à suivre ici. 

