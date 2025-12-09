Luis Enrique conférence de presse Ligue des Champions
Photo : Twitter @PSG_Inside

[LIVE] La conférence de presse de Luis Enrique et Fabian Ruiz avant Athletic Bilbao / PSG

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane9 décembre 2025

Pour le compte de la sixième journée de Ligue des Champions, le PSG affronte l’Athletic Bilbao ce mercredi (21h sur Canal +). A la veille de cette rencontre, les Parisiens sont arrivés en Espagne, et tiennent leur conférence de presse d’avant-match.

Pour conforter sa place dans le top 8 au classement de Ligue des Champions, le PSG doit s’imposer sur le terrain de l’Athletic Bilbao. Pour se faire, Luis Enrique devra composer sans Ousmane Dembélé, Lucas Chevalier, Lucas Hernandez ou encore Lucas Beraldo. Cependant, le technicien espagnol pourra compter sur le retour dans le groupe de Désiré Doué et Nuno Mendes. L’ancien sélectionneur de La Roja, arrivé ce mardi midi à Bilbao, tient la traditionnelle conférence de presse d’avant-match à près de 24h avant le coup d’envoi. Luis Enrique sera précédé par Fabian Ruiz face aux journalistes présents dans les coursives de San Mames. Le rendez-vous est à suivre en direct à partir de 17h15 par le biais du lien ci-dessous.

YouTube : PSG – Paris Saint-Germain

