À la veille de la réception de l’AS Roma en Ligue des champions, Luis Enrique et Achraf Hakimi se présenteront en conférence de presse en début d’après-midi.

J-1 avant le retour du PSG en Ligue des champions. Actuellement en tête du classement général, après quatre victoires en autant de rencontres, le club parisien peut faire un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devra bien négocier sa rencontre face à l’AS Roma, ce mercredi, au Parc des Princes (21h sur Canal+).

À la veille de cette rencontre, le technicien espagnol et Achraf Hakimi répondront aux questions des médias en conférence de presse. Une prise de parole à suivre ici et via le lien ci-dessous, à partir de 13h.