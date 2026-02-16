Live – La conférence de presse de Luis Enrique et João Neves à 17h15

À la veille du barrage aller de la Ligue des champions face à l’AS Monaco, Luis Enrique et João Neves se présentent en conférence de presse d’avant-match à partir de 17h15.

J-1 avant le barrage aller de la Ligue des champions entre l’AS Monaco et le PSG. Tenant du titre, le club de la capitale devra une nouvelle fois passer par les barrages de la compétition pour espérer poursuivre sa route et défendre son titre. Et comme la saison passée, une autre formation de Ligue 1 se présente face à lui : l’AS Monaco. Et à la veille de cette rencontre face à l’ASM, Luis Enrique et João Neves se présentent en conférence de presse d’avant-match depuis le stade Louis II. Un évènement à suivre ici à partir de 17h15.