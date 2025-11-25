Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Khvicha Kvaratskhelia

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique et Khvicha Kvaratskhelia se présentent en conférence de presse.

Après s’être largement imposé contre Le Havre samedi soir (3-0), le PSG retrouve le Parc des Princes demain soir avec la rencontre de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre européenne, Luis Enrique se présente en conférence de presse avec un joueur à la feuille de match.

A lire aussi : PSG : Ousmane Dembélé bien présent à l’entraînement à la veille de la réception de Tottenham

À la veille de la réception de Tottenham, qui pourrait permettre au PSG de faire un grand pas vers la qualification pour le tour suivant en Ligue des champions, c’est Khvicha Kvaratskhelia qui sera présent devant les journalistes au côté de son coach. Une prise de parole à suivre ici à partir de 13 heures.