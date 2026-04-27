Conférence De Presse Psg

Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Kvaratskhelia

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum27 avril 2026

À la veille de la réception du Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions, Luis Enrique et Khvicha Kvaratskhelia se présentent en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant l’affiche tant attendue entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions. Dans cette demi-finale aller, le club de la capitale reçoit au Parc des Princes la formation bavaroise (21h sur Canal+ Foot) avec pour ambition de prendre une option sur la qualification avant le déplacement en Allemagne, le 6 mai prochain. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien Luis Enrique et l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia se présenteront devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Une prise de parole à suivre ici et via le lien ci-dessous, à partir de 13 heures.

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