Avant la réception du Girona FC ce mercredi pour le premier match du PSG en Ligue des Champions, le coach du PSG, Luis Enrique, et le capitaine Marquinhos répondront aux questions des médias ce mardi à partir de 13h.

Le PSG retrouve la Champions League ce mercredi. Après un début de saison canon avec quatre victoires en quatre matchs de Ligue 1 et une première place au classement, le club de la capitale aura à coeur de continuer sur sa lancée et de bien débuter cette campagne européenne. Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout du Girona FC ce mercredi soir (21h sur Canal+). Et à la veille de cette rencontre, le coach parisien, Luis Enrique et le capitaine Marquinhos, se présenteront devant les journalistes. Un point presse à suivre ici à partir de 13 heures.