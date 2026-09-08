Conférence De Presse Psg

Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Marquinhos à 13h

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum8 septembre 2026

À la veille d’affronter le Slovan Bratislava en Ligue des champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, et le capitaine parisien, Marquinhos, se présenteront en conférence de presse à partir de 13 heures.

J-1 avant le retour du PSG en Ligue des champions. Double tenant du titre, le club parisien lancera sa campagne européenne avec la réception du Slovan Bratislava ce mercredi soir (21h sur Canal+). À la veille de cette rencontre, l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse d’avant-match. Il sera accompagné du capitaine parisien, Marquinhos. Des prises de parole à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.

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