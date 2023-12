Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Marquinhos à 17h

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG se déplacera à Dortmund pour la dernière journée de phase de groupes de Ligue des Champions. À la veille de la rencontre, Luis Enrique et Marquinhos se présenteront face aux journalistes pour la traditionnelle conférence de presse, à partir de 17h.

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire demain soir. C’est simple, défaite interdite si les Parisiens ne veulent pas terminer la saison en Europa League. Actuel second au classement du groupe F de Ligue des Champions, Luis Enrique et ses hommes doivent aller chercher les trois points pour prendre la première place du groupe et passer devant le BVB. Mais avant la rencontre, place à la traditionnelle conférence de presse. Le coach espagnol se présentera avec son capitaine, Marquinhos, face aux journalistes pour répondre aux questions avant le coup d’envoi. Un évènement à suivre ici à partir de 17 heures.