Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Marquinhos

Tenant du titre, le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame pour le compte de la première journée de la phase de ligue. Comme c’est de coutume avant chaque match de Champions League, Luis Enrique et un joueur se présentent devant les journalistes. Ce mardi, le coach espagnol sera accompagné par son capitaine, Marquinhos.

Le retour de la Ligue des champions

Les deux hommes seront très certainement questionnés sur la victoire du PSG en Ligue des champions la saison dernière, de la quête d’une deuxième Champions League consécutive, de l’état de forme de l’équipe, des blessures, de l’enchaînement des matches, de la faim du groupe, du match contre l’Atalanta Bergame... Une conférence de presse à suivre ici à partir de 13 heures.