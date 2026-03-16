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Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Ousmane Dembélé à la veille de Chelsea / PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum16 mars 2026

À la veille du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre Chelsea et le PSG, Luis Enrique et Ousmane Dembélé se présentent en conférence de presse d’avant-match.

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG et Chelsea s’affrontent dans ce huitième de finale retour de la Ligue des champions à Stamford Bridge. Vainqueur 5-2 au match aller, le club parisien a pris une réelle option pour la qualification au prochain tour, mais il devra terminer le travail à Londres ce mardi. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique et Ousmane Dembélé se présenteront devant les médias pour la traditionnel conférence de presse d’avant-match. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 17h45.

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum16 mars 2026

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