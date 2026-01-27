Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Pacho avant PSG / Newcastle

À J-1 du match de Ligue des champions face à Newcastle, Luis Enrique et Willian Pacho se présenteront en conférence de presse d’avant-match à partir de 13 heures.

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG accueille Newcastle pour le compte de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. L’objectif des Rouge & Bleu sera de valider sa place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique et Willian Pacho se présenteront en conférence de presse d’avant-match. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.