À la veille du match du PSG face à l’AC Milan en Ligue des champions, Luis Enrique et Milan Skriniar se présenteront devant les médias à partir de 17h10.

J-1 avant le choc de la 4e journée de Ligue des champions entre l’AC Milan et le PSG à San Siro. Si les Milanais auront pour objectif d’obtenir leur première victoire de la saison en C1, les Rouge & Bleu voudront faire un pas supplémentaire vers les 8es de finale de la compétition en conservant leur première place. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique et Milan Skriniar se présenteront en conférence de presse et répondront aux questions des médias à partir de 17h10. Un évènement à suivre en direct ici.