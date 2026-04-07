Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Vitinha

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique et Vitinha vont se présenter en conférence de presse.

Après avoir éliminé Chelsea en huitièmes de finale (8-2 au cumulé), le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Liverpool en quart de finale. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre européenne des Rouge & Bleu, Luis Enrique et un joueur se présentent devant les journalistes. À la veille de la réception des Reds, c’est Vitinha qui accompagnera son coach en conférence de presse.

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De nombreux thèmes à évoquer

Les deux hommes évoqueront très certainement la double confrontation contre Liverpool, le coach du PSG parlera surement de l’état de forme de ses troupes, du retour possible dans le groupe de certains joueurs, de la présence de Bradley Barcola à l’entraînement ce mardi matin. Le milieu de terrain portugais évoquera certainement sa forme, ses attentes… Des prises de parole à suivre ici à partir de 13 heures.