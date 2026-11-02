Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Willian Pacho

À la veille du match de Ligue des champions entre le PSG et Villarreal, Luis Enrique et Willian Pacho se présenteront en conférence de presse à partir de 17h15.

J-1 avant le retour du PSG en Ligue des champions. En tête du classement général après trois victoires en trois matchs, le club parisien peut faire un pas supplémentaire vers le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour cela, les Rouge & Bleu devront s’imposer sur la pelouse de Villarreal ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot). À la veille de cette rencontre, Luis Enrique et Willian Pacho se présenteront en conférence de presse. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 17h15.