Live – La conférence de presse de Luis Enrique et Zaïre-Emery

À la veille de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, Luis Enrique et Warren Zaïre-Emery se présentent en conférence de presse.

J-1 avant la demi-finale retour de la Ligue des champions tant attendue entre le PSG et le Bayern Munich. Après une manche aller d’exception (5-4), les Parisiens voudront valider leur qualification à l’Allianz Arena. Et à la veille de ce match, Luis Enrique et Warren Zaïre-Emery se présenteront en conférence de presse d’avant-match. Un point presse à suivre ici à partir de 17h10.