Luis Enrique
Image : psg.fr

Live – La conférence de presse de Luis Enrique, Marquinhos et Dembélé à 15h30

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 mai 2026

À la veille de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Luis Enrique, ainsi que Marquinhos et Ousmane Dembélé, se présenteront en conférence de presse d’avant-match à partir de 15h30.

La finale approche à grands pas. Dans un peu plus de 24 heures, le PSG et Arsenal s’affronteront en finale de la Ligue des champions. Arrivés à Budapest ce vendredi après-midi, les Rouge & Bleu auront encore une journée pour peaufiner les derniers détails avant cette finale tant attendue. Avant le dernier entraînement des Parisiens, programmé à 16h45 à la Puskás Aréna, Luis Enrique, ainsi que Marquinhos et Ousmane Dembélé, se présenteront en conférence de presse d’avant-match. Une prise de parole à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 15h30.

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