À la veille du Trophée des Champions face à l’AS Monaco (dimanche à 17h30 sur DAZN), le capitaine, Marquinhos, et l’entraîneur parisien, Luis Enrique, se présentent en conférence de presse.

Après une dizaine de jours de repos, le PSG retrouve la compétition avec un titre en jeu. Ce dimanche après-midi (17h30 sur DAZN), le club parisien défie l’AS Monaco au stade 974 de Doha à l’occasion de la 30e édition du Trophée des Champions. Déjà présents au Qatar depuis jeudi soir, les Rouge & Bleu ont lancé leur préparation de cette rencontre. Et ce samedi, Marquinhos et Luis Enrique se présenteront en conférence de presse pour répondre aux questions des médias. Un évènement à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 15h30.