Conférence De Presse Psg

Live – La conférence de presse de Vitinha et Luis Enrique avant PSG / Barcelone

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum19 octobre 2026

À la veille du choc face au FC Barcelone en Ligue des champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, et le milieu de terrain Vitinha se présenteront en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant le choc entre le PSG et le FC Barcelone en phase de ligue de la Ligue des champions (21h sur Canal+). Une rencontre attendue par toute la planète football entre deux formations en grande forme. À la veille de ce choc, Luis Enrique sera présent en conférence de presse d’avant-match. Il sera accompagné du milieu parisien Vitinha. Un point presse à suivre ici et via le lien ci-dessous à partir de 13 heures.

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum19 octobre 2026

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