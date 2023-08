Live – La séance d’entraînement du PSG à 10h30

À J-1 de son déplacement à Toulouse pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, le PSG s’entraîne une dernière fois au Campus PSG.

Après une semaine intense marquée par le réintégration de Kylian Mbappé au groupe principal et le départ de Neymar à Al-Hilal, le PSG se prépare désormais pour son déplacement sur la pelouse du Toulouse FC. Et à plus de 24 heures de cette rencontre, Luis Enrique et ses hommes s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG. Un évènement à suivre en direct ici à 10h30. Plus tard en début d’après-midi, Luis Enrique se présentera en conférence de presse d’avant-match à partir de 13h.