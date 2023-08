Live – La séance d’entraînement du PSG à 10h30

À J-1 de son premier match de la saison 2023-2024 de Ligue 1, le PSG va s’entraîner une dernière fois au Campus PSG. Les quinze premières minutes de la séance seront à suivre en live ici.

Le grand jour s’approche. Le PSG retrouvera la Ligue 1 ce samedi au Parc des Princes face au FC Lorient dans le cadre de son 1er match officiel de la saison 2023-2024. Un test important pour Luis Enrique et ses hommes. Et à J-1 de cette rencontre, les Parisiens s’entraîneront au Campus PSG. L’occasion de voir si Neymar Jr et Marco Verratti sont toujours présents dans le groupe. Il sera également important de voir si d’autres joueurs du loft seront réintégrés au groupe principal comme Abdou Diallo. Les quinze premières minutes de cette séance seront ouvertes aux médias et seront à suivre ici à partir de 10h30.