Live – La séance d’entraînement du PSG à 11h

Le PSG se prépare pour la réception du Borussia Dortmund en Ligue des champions ce mardi, avec un dernier entraînement à Poissy.

J-1 avant le retour de la Ligue des champions au Parc des Princes. Ce mardi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG débutent sa campagne européenne par la réception du Borussia Dortmund. Après une défaite face à l’OGC Nice (2-3) vendredi dernier, les joueurs de Luis Enrique devront rapidement réagir dans une semaine importante. Et à la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG. Les quinze premières minutes de l’entraînement sont à suivre ici à partir de 11h. Pour rappel, Luis Enrique, accompagné d’un joueur, se présentera en conférence de presse d’avant-match à 13h.