Live – La séance d’entraînement du PSG à 17h

À la veille du match face à l’OGC Nice, le PSG s’entraînera une dernière fois au Campus PSG ce jeudi à partir de 17h.

Ce vendredi soir (21h00 sur Prime Video), le PSG retrouve la compétition avec la réception de l’OGC Nice en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Le début d’un calendrier chargé pour Luis Enrique et ses hommes. Et après la première trêve internationale de la saison, le coach parisien retrouvera son effectif au Campus PSG. Et à la veille de cette rencontre face aux Aiglons, les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois à Poissy ce jeudi. Les quinze premières minutes de cette séance d’entraînement seront ouvertes au public à partir de 17h et à suivre ici en direct.