Live – La séance d’entraînement du PSG à 19h

À la veille de son match de Supercoupe d’Europe face à Tottenham (21h), le PSG s’entraîne ce mardi sur la pelouse du Bluenergy Stadium. Une séance à suivre à partir de 19h.

J-1 avant le premier match officiel de la saison 2025-2026 du PSG. À cette occasion, les Rouge & Bleu auront à coeur d’ajouter un nouveau trophée européen dans leur vitrine. Mais pour cela, il faudra venir à bout de Tottenham (mercredi à 21h) en Supercoupe d’Europe. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de ne pas appeler Gianluigi Donnarumma. Le portier italien est invité à quitter le club. De son côté, João Neves est suspendu tandis que Senny Mayulu est à l’infirmerie.

À lire aussi : PSG – Le premier groupe convoqué par Luis Enrique pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham

Les premiers pas de Zabarnyi avec ses nouveaux coéquipiers

Et à la veille de ce match face aux Spurs, les champions d’Europe s’entraîneront sur la pelouse du Bluenergy Stadium à partir de 19h. Un évènement à suivre ici. Ce sera également l’occasion de voir les premiers pas d’Illya Zabarnyi avec ses nouveaux coéquipiers, même si l’Ukrainien n’est officiellement pas dans le groupe convoqué pour cette rencontre. Puis à partir de 20h15, Luis Enrique, Marquinhos et Nuno Mendes se présenteront en conférence de presse d’avant-match.